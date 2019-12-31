45 طالبا من جامعة تكساس يتلقون دورة تدريبية بالأكاديمية العربية

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وفدا طلابيا يضم ٤٥ طالبا من جامعة تكساس الأمريكية taxas A&m، حيث يخضع الوفد الطلابي لدورة تدريبية فى أخلاقيات الهندسة بمقر الاكاديمية، وذلك ضمن برنامج التبادل الطلابي بين الأكاديمية وجامعة تكساس.



يأتي ذلك فيما يتم تنفيذ برنامج التبادل والتعاون بين الأكاديمية وجامعة تكساس للمرة الرابعة على التوالي في ضوء التعاون القائم بين المؤسستين التعليميتين.



رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية بالوفد الطلابى، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وطيب الإقامة فى بلدهم الثانى مصر، داعيا إياهم إلى انتهاز الفرصة لتحقيق أهدافهم من هذه الدورة التدريبية والتعرف عن قرب عن مصر –دولة المقر-.



وأشاد بالعلاقة القوية والتواصل المستمر بين الأكاديمية وجامعة تكساس، داعيًا إلى استمرار هذه العلاقة وتكثيفها بزيادة التَّبادل الطُّلابي بين المؤسستين التعليميتين.



يشار إلى أن جامعة تكساس الأمريكية تعد من أفضل 10 جامعات على مستوى العالم فى مجال الهندسة، بالاضافة إلى أن الأكاديمية تحتل المرتبة السادسة بين الجامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ذات المجال بينما تحتل المركز الخامس فى تخصص الهندسة الصناعية والمرتبة الثانية فى تخصص هندسة البترول.