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ممثل «الإنجيلية» يعلق على تقنين أوضاع 90 كنيسة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:03 م
المستشار يوسف طلعت
المستشار يوسف طلعت
رباب الأهواني
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علق المستشار يوسف طلعت، ممثل الطائفة الإنجيلية الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس، على قرار الحكومة بتقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالي إلى 1412، قائلًا: إنه بقرار اليوم وصلنا إلى 271 كنيسة ومبنى تم تقنينهم للطائفة الإنجيلية من إجمالي عدد الكنائس التي تقدمت بها الطائفة الإنجيلية وعددهم 1070 ملفا.

وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، أن هذا العدد يمثل تلت العدد الذي تقدمنا به، مشيرا إلى أن هذا العدد جيد ومعقول.

كما أوضح أن هذه القرارات خلفها عدد كبير من الاجتماعات والجهد من أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنه من أسبوعين كانوا في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، وكل الوزراء المعنيين والممثلين في اللجنة الوزارية، حيث تمت مناقشة جميع المشكلات ومنها الحماية المدنية والتقنين، مضيفا: "بعد الاجتماع بـ 48 ساعة، وجدنا جواب من رئيس الوزراء بحل المشكلات المطروحة الخاصة بالحماية المدنية".

وتابع: "يتبقى حوالي 700 كنيسة من الـ 1070 التي تقدمت بها الطائفة الإنجيلية".

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