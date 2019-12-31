«الصحفيين» تحتفل ببعثة العمرة المغادرة الثلاثاء

أقامت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين برئاسة وكيل النقابة للنشاط حسين الزناتي، احتفالية لبعثة العمرة التي تنظمها النقابة لأعضائها وأسرهم، وتسليم الأوراق والتأشيرات الخاصة بهم.



حضر الاحتفالية الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين وأحد علماء الأوقاف والخبير السياحى لطفي أبوزيد.



وشرح الشيخ يسرى مناسك العمرة للمشاركين فيها، وأجاب عن تساؤلاتهم، واستفساراتهم حول الرحلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل.



وأعرب المشاركون فيها عن ثقتهم في الرحلات التي تقيمها نقابة الصحفيين للزملاء وأسرهم.



وأشار حسين الزناتي رئيس لجنة الحج والعمرة عن بدء تنظيم رحلة جديدة للزملاء وأسرهم، والتي سيتم بدء التقديم فيها بدءا من الغد الأربعاء، في إطار عدد من الرحلات التى سبت تنفيذها طبقًا لدرجة الإقبال عليها من الزملاء وأسرهم.



وفي نهاية الاحتفالية، كرم الزناتي الشيخ يسري عزام لما يقدمه في خدمة الدعوة وتعاونه الكبير مع نقابة الصحفيين في شرح مناسك الحج والعمرة.