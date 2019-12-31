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اقتصاد

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:33 م
طارق الملا وزير
طارق الملا وزير البترول
سيد ابراهيم
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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء ونواب شركات قطاع البترول، ومديرى العموم والإدارات المالية، بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.

وشملت الحركة الجديدة بعض المواقع التى خلت بخروج شاغليها للتعاقد القانونى، وجاءت الأسماء كالآتي:
- المهندس أحمد محمود محمد السيد نائبًا لرئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس للتخطيط ومشروعات الغاز وعضوًا بمجلس الإدارة اعتبارًا من 25 يناير 2020.
- المهندس خالد محمد موافى نائبًا لرئيس الشركة للانتاج وتنمية الحقول وعضوًا بمجلس الإدارة بإيجاس.
-المهندس محمد محمود محمد بيضون رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا لشركة عجيبة للبترول.
- المهندس مجدى عبدالفتاح توفيق رئيسًا لمجلس إدارة شرمة ميديتاب وعضوًا ومنتدبًا بالشركة.
- المهندس محمد على احمد صادق رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبا للشرمة المصرية لخدمات الغاز.
-المحاسب محمد السيد أحمد الشوربجى رئيسا لمجلس إدارة شركة فجر المصرية للغاز الطبيعى وعضوًا منتدبًا اعتبارًا من 25 يناير 2020.
- المهندس محمد مصطفى محمد أبوالعلا رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا لشركة جبل الزيت للبترول.
- ياسر على سرى سعد صالح رئيسًا لمجلس ادارة وعضوًا منتدبًا لشرمة مهارات الزيت والغاز.
- المهندس حازم محمود لطفى محمد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس لمهمات السلامة المهنية.
المهندس محمد شعبان عبدالعاطى رئيسًا لمجلس إدارة سونكر لتموين السفن.
وجاءت حركة تنقلات مساعدى ومديرو المالية بشركات قطاع البترول كما موضح بخطاب التعيينات كالتالى:

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