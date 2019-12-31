وزير الرى يجرى حركة تنقلات وانتدابات فى القطاعات

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا رقم 431 لسنة 2019، بإجراء حركة انتدابات وانتقالات وترقيات وتكليفات للعاملين في عدد من قطاعات الوزارة المختلفة.



وقرر وزير الري، ندب المهندس مجدي الشحات حسن صيام، رئيسًا للإدارة المركزية للتوجيه المائي بمصلحة الري، وتكليف المهندس نبيل نصيف ميخائيل، نائبًا لرئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه البحري، والمهندس محمد محمد أبوالسعود، رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية.



كما قرر وزير الري، ندب المهندس هشام عبدالعال فرغلي، رئيسًا لقطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي بديوان عام الوزارة، وتكليف المهندسة هالة محمد عبدالحميد، رئيسًا للإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.



وتم تكليف المهندسة هبة عصام مكي، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الاستثمارية بقطاع التخطيط بديوان عام الوزارة، والمهندسة رباب جابر عباس، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بقطاع التخطيط، وتكليف المهندس محمد طايع أحمد، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بسوهاج، والمهندس أحمد محمد محمود، مدير عام الإدارة العامة للمعدات الميكانيكية لإقليم صرف القناة وسيناء بالهيئة العامة لمشروعات الصرف، وتكليف المهندس باسم كمال على، مدير عام الإدارة العامة لمحطات وطلمبات الوادي الجديد بالخارجة.