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«الزراعة»: سعر اللحوم في الأسواق من 80 إلى 100 جنيه

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال الدكتور محمد فكري القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن متوسط سعر اللحوم في الأسواق حاليًا من 80 إلى 100 جنيه، مشيرًا إلى أن معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع للوزارة يسهم مع هيئة الخدمات البيطرية بالمراجعة والتقصي النشط للفيروسات الموجودة في مصر.

وأضاف محمد فكري القرش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن معهد المصل واللقاح يقوم بدوره، وينتج أمصالًا ولقاحات قادرة على حماية الثروة الحيوانية من الأمراض، مشيرًا إلى أن ذلك كان له دور كبير في تحسين الإنتاجية، إضافة إلى أنه أصبح مصدرًا للقاحات لإفريقيا والعديد من الدول العربية.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على تأمين اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج، وألا تكون مصدرًا للعدوى والإصابة، إضافة إلى أن هناك حرصًا على تطوير المحاجر.

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