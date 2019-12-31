الجيش الليبى: نواجه مقاتلين مدعومين من تركيا لنهب ثرواتنا

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن القوات الليبية حققت تقدمات على الأرض في أكثر من جبهة بعد تأمين ما يُعرف بكلية القيادة والأركان، إضافة إلى أنها حققت تقدمًا في المنطقة المواجهة لها وفي مناطق من قلب طرابلس.



وأضاف العميد خالد المحجوب، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مواجهة لمجموعات من المرتزقة التي تم جلبها للقيام بعمليات انتحارية، وتم القضاء عليهم، موضحًا أن الجيش الليبي يواجه مقاتلين مدعومين من تركيا لزعزعة الاستقرار ونهب ثروات ليبيا.



وأكد، أن الموقف الميداني جيد جدًا، والجيش الليبي يسيطر لتطهير ليبيا من الإرهابيين، مشيرًا إلى أن البرلمان قدم مذكرة عريضة، وتم الاتفاق مع عدد من الدول لسحب الشرعية التي بقيت مستمرة رغم انتهاء صلاحية المجلس الرئاسي والحكومة التي لم يصوت لها البرلمان.