الحشد الشعبى يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر فى الأنبار العراقية

أكد مصدر أمني في حشد الأنبار أن قوات الحشد الشعبي المنتشرة في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار جنوب العراق، اتخذت إجراءات أمنية "غير مسبوقة"، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء.



وكشف المصدر عن أن الإجراءات الأمنية غير المسبوقة، التي اتخذتها قوات الحشد الشعبي تمثلت في منع التجمعات، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية قيام متظاهرين بحرق إحدى أبراج السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وتحسبًا من رد فعل القوات الأميركية على حرق سفارتها.



وتابع المصدر أن "كل مقرات الحشد الشعبي لم يطرأ عليها أي تغيرات، أو انسحاب من مواقعها، خاصة في قضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا"، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني في عموم مدن الأنبار آمن ومستقر".