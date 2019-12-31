احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

ما زالت الضجة المحاطة بزيت جوز الهند قائمة، فالناس يخبزون به ويطهون به ويسكبونه على القهوة ويدهنوه على الخبز، ويستخدمونه على الشعر والبشرة أيضا، وباختصار يبدو أنه ليس هناك شيء لا يمكن لزيت جوز الهند أن يفعله.



ولكن ليس لأنه أحدث صيحات الأطعمة الخارقة يعني أنه يجب وضعه في الطعام، فيجب الانتباه عند تناول زيت جوز الهند أن دهونه المشبعة يمكن أن ترفع كمية البروتين الدهني مرتفع الكثافة (إتش دي إل) وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (إل دي إل)، وذلك بعد مراجعة 21 دراسة نشرت في

إبريل 2016 بدورية "نيوتريشن ريفيوز".



ولذا فإنه في حين يمكن لزيت جوز الهند أن يرفع الكوليسترول الذي يقي القلب مثل (إتش دي إل)، إلا أنه يضخ أيضا كوليسترول "إل دي إل" غير الجيد والمرتبط بخطر الإصابة بمرض القلب، حسبما ذكر موقع "ايفري داي هيلث".



وقالت خبيرة الطب التكاملي وصحة المرأة، تيراونا لو دوج، إنه يجب تذكر أنه إذا كان المرء يتناول زيت جوز الهند فيجب أن يكون ضمن الكثير من الزيوت في النظام الغذائي.



وأضافت أنه لا يوجد حاجة لإضافته على كل شيء، حيث أنه يحتوي على 117 سعرًا حراريًا لكل ملعقة طعام وهو المقدار نفسه تقريبًا للزيوت الآخرى.



وببساطة يمكن استخدم زيت الجوز الهند بالتناوب بين زيت الزيتون البكر وزيت الفول السوداني وزيت بذور العنب والسمن الحيواني.



وعند وضع جوز الهند على الجلد يضفي لمعانًا، وتقول "لو دوج": "أنا متيمة باستخدامه خارجيًا، فزيت جوز الهند رائع عندما يتعلق بالحكة أوالالتهاب أو خطر الإصابة بعدوى بكتيرية".