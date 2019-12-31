كل ما تريد معرفته عن دوالى الخصية

كشفت دراسة حديثة، أن 15% من الرجال مصابون بما يسمى بدوالى الخصية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.



ودوالى الخصية عبارة عن حدوث تغير فى التشريح الطبيعى، حيث يلاحظ تضخم واحتقان الأوردة الموجودة بكيس الصفن، وتحدث دوالى الخصية عادة فى مرحلة البلوغ، كذلك فإنها أكثر شيوعا على الجانب الأيسر مقارنة بالجانب الأيمن.



ما هى أسباب دوالى الخصية؟

لا يزال الأطباء غير قادرين على تحديد السبب الفعلى لدوالى الخصية، وعموما فإن أغلب الحالات تولد بالدوالى، لكنها تظل كامنة وغير ظاهرة حتى مرحلة البلوغ، حيث يكون هناك زيادة فى تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.



كيف يمكن تحديد وتشخيص دوالى الخصية؟

يتم تشخيص الدوالى من خلال الفحص الطبى، بينما يكون الشخص فى وضع الوقوف، حيث أن الدوالى تكون أقل وضوحا وأحيانا غير ظاهرة فى وضع النوم والاستلقاء.



لا داعى لاستخدام الموجات فوق الصوتية للكشف عن وجود الدوالى، فالدوالى التى تظهر بالموجات الصوتية لكن لا يمكن الشعور بها أثناء الكشف الطبى تسمى بالدوالى الغير إكلينيكية، ولا تحتاج لأى تدخل دوائى أو جراحى.



هل دوالى الخصية ضارة؟

فى أغلب الحالات تكون الدوالى مجرد تغيير فى الشكل التشريحى فقط لا غير، دون وجود أى أعراض مرضية تذكر، لكن فى بعض الحالات قد تؤدى دوالى الخصية إلى تقليل معدل الخصوبة علاوة على الشعور بألم بالخصية.



كيف تؤدى دوالى الخصية إلى تأخر الإنجاب؟

أوضح الباحثون، أنه لا تزال ألية الإصابة بالعقم نتيجة دوالى الخصية غير معروفة، لكن أكثر النظريات شيوعا تشير إلى أن دوالى الخصية تقوم بزيادة درجة الحرارة داخل كيس الصفن، نتيجة لاتساع الأوردة وتدفق الدم بها.



متى ينبغى علاج دوالى الخصية؟

أكد الأطباء، أنه ينبغى وضع علاج دوالى الخصية بالحسبان فى حالات العقم والتى يصاحبها نتائج معملية للسائل المنوى تشير إلى وجود ثمة مشكلة ما، أما إذا ما أشارت النتائج المعملية إلى عدم وجود مشكلة، فلا داعى إذا للعلاج.