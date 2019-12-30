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سعيد: إحياء السياسة في مصر يحتاج هذه الإجراءات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:08 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد
محمود عرفات
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن إحياء السياسة في مصر، الآن، لا بدّ أن يكون من خلال الاصطفاف حول مشروع البناء الذي تنفذه الدولة.

أضاف سعيد، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية المحور، أن إحياء السياسة يتطلب قانون حكم محلي قوي يستهدف نقل بعض السلطة من المركز للأطراف، خاصة وأن الدولة أصبح تعدادها 100 مليون نسمة.

واستكمل أنه يجب إحياء النقابات مرة أخرى، ومن الممكن أن يشترط ألا يستولى عليها الإخوان، منوهًا إلى ضرورة الاهتمام بالأحزاب، مقترحًا ألا يتم الاعتراف بأي حزب لا يكون له ممثل تحت قبة البرلمان.

واستكمل أن مصر بها 104 أحزاب، منهم 9 فقط لهم ممثلين في البرلمان والباقي بدون نواب.

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