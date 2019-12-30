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قائمة أسعار قاعة «توت» بالمتحف الكبير.. 400 جنيه للأجنبي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:45 م
توت
توت
أحلام عبدالرحمن
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أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات، موضحًا أنَّ تذكرة الأجنبي 400 جنيه لزيارة قاعة توت عنخ آمون، والطالب الأجنبي 200 جنيه وتذكرة المصري 60 جنيهًا.

وأضاف «العناني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر» أنَّ المتحف سيتم افتتاحه في الربع الأخير من 2020.

وأوضح أنَّ المتحف المصري في التحرير سيبقى بكل آثاره وسيسحب منه فقط قطع أثرية خاصة بالملك توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أنَّ المومياوات ستنقل إلى متحف الحضارة.

وأشار إلى أنَّ المتحف الكبير سيعرض أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية منها 2000 قطعة تعرض لأول مرة.

وتابع: «متاحف العالم كلندن واللوفر تعرض آثارًا فريدة لحضارات دولها ودول أخرى، لكن المتحف الحضاري أكبر متحف في العالم يعرض حضارة دولة واحدة وآثار دولة واحدة».

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