«الباز» يكشف أهمية نقل «كباش الأقصر» إلى ميدان التحرير

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، كواليس نقل كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير، وأسباب صدور القرار وأهميته في تطوير مصر.



وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن نقل الكباش من الأقصر هدفه تطوير ميدان التحرير، لافتا

إلى أن الدولة تعمل خطة لتحويل القاهرة لمتحف كبير يزوره مختلف سياح العالم.



ولفت "الباز"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من وزير الآثار أن يتم نقل القطع الأثرية إلى الميدان لتجميله، حتى تعكس الميادين حضارة البلد.



وأوضح، أن المصريين عندما يسافرون إلى دول العالم يزورون الميادين، لالتقاط الصور فيها، ولذلك يجب أن يعكس شكل ميدان التحرير حضارة البلد.