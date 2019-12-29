الباز يطالب بالتحقيق في واقعة جمال عيد: مصر لا تحتمل الهزار

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بالتحقيق في دعوى الناشط الحقوقي جمال عيد، في واقعة إلقاء "بوية" على وجهه من قبل مجهولين يزعم أنهم يتبعون وزارة الداخلية.



وقال محمد الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "مصر الآن لا تتحمل إن حد يهزر معها الهزار ده، العالم يقوم على حاجات صغيرة ويعمل دوشة، ما تعرض له يستحق التحقيق، لو بيفبرك الناس دي لازم تقف عند حدها، لأن مصر بأزماتها ومشاكلها مينفعش الهزار معها بهذه السخافة".



وأشار إلى أن القنوات تعمل من مثل هذه الأمور التافهة قضية محورية، وتصنع أزمة، وتجعلها حديثها الشاغل في الليل والنهار، لأنهم لا يجدون قضية حقيقية يثيرونها، فيمارسون الكذب والتضليل والإفك ضد البلد.