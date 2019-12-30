حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 30 ديسمبر 2019
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:09 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحوت قالت:
مهنيًا: وجود القمر في برجك يعزز قدراتك، وتجد حلولًا لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.
عاطفيًا: ينزاح عن صدرك جو من الشكوك مع الحبيب، وتكون عاقلًا ولن تصاب بخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه.
صحيًا: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.