حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 30 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحوت قالت:





مهنيًا: وجود القمر في برجك يعزز قدراتك، وتجد حلولًا لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.





عاطفيًا: ينزاح عن صدرك جو من الشكوك مع الحبيب، وتكون عاقلًا ولن تصاب بخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه.





صحيًا: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا.



