حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 30 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء، قالت:



مهنيًا: الاستماع إلى النصائح بات ضروريًا، ولا سيما أنك تنتقل من مركز عادي إلى مركز استثنائي، ما يثير غيظ الكثيرين.



عاطفيًا: لا تتلاعب بأعصاب الشريك لأن ذلك قد يترك انعكاسات سلبية على علاقتك به.



صحيًا: تتعدّد المناسبات الرياضية والترفيهية، فتحاول تلبية كل دعوة إلى أي منها.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.