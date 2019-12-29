أحمد قذاف الدم يفجر مفاجأة عن المصالحة مع قطر

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، عن الوضع الراهن في ليبيا، إن الدول العربية ستسمع قريبًا أخبارًا سارة عن قطر، مضيفًا أن ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية من حكومة قطر وضع شاذ سينتهي قريبًا، وستعود للحضن العربي ولن تكون إلا عربية.



وأردف أحمد قذاف الدم، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "لسنا ضد الأتراك، وعلى الإعلام العربي أن يميز، فلا نريد الانسياق في حروب ضد بعض، علينا أن نعيد قراءة المشهد، هذه الأمة تدمر واحدة تلو الآخر، وأنفق 100 تريليون في هذا الربيع الاسود، ودمرت 4 جيوش".



وتابع: "الأتراك لديهم ما يخصهم كأمة، يريدون أن يعيدون السيطرة العثمانية على الدول، وأرادوا بعد مقتل القذافي السيطرة على مصر والسودان، أما نحن أمة عظيمة ولسنا أمة دونية، لنقبل أن يفرض علينا حكام من تركيا".