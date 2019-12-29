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توك شو

كاتب: الليبيون يرفضون بشدة التدخل التركى فى بلادهم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:34 م
سليمان جودة
سليمان جودة
سناء إسماعيل
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قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن الشيء المطمئن في الأزمة الليبية التركية، هو استنفار الليبيين أنفسهم، خاصة أنصار الرئيس الراحل العقيد القذافي.

وأضاف سليمان جودة خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنصار القذافي يرون أن هذا غزو تركي إلى ليبيا لا يجب أن يتم ويجب وأد هذه الخطوة على الفور".

وتابع: "يوجد رفض كبير ضد أي وجود تركي في العاصمة الليبية طرابلس، وكانت هناك مظاهرات في تونس، قالوا فيها "ليبيا لليبيين وليست للعثمانيين".

وأكد أن الجيش الوطني الليبيي بقيادة خليفة حفتر يجب أن يحظى بدعم عربي، لأن الدول المتضررة من الحركة التركية في شرق المتوسط هي: اليونان وقبرص ومصر، فالاتحاد الأوروبي يقف مع اليونان وقبرص لأنهما عضوان في الاتحاد الأوروبي، إنما مصر يجب أن يكون لها سند عربي في هذه القضية أو بمعنى أصح ليبيا يجب أن يكون لها سند عربي، لأن القضية تركيا عربية وليست تركيا ليبية.

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