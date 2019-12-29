سما المصرى تحتفل بالكريسماس بملابس بابا نويل «صورة»

شاركت الفنانة سما المصري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها أثناء الاحتفال بالكريسماس.



وظهرت سما المصري مرتدية ملابس بابا نويل، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجا بسيطا، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها.



وعلقت سما المصري على الصورة، قائلة: "الناس كلها بتحتفل بالكريسماس والنيويير، وأنا الوحيدة اللي لابسة وقاعدة في البيت... يرضي مين دا؟".