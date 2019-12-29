عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو عن تفاصيل ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في تشيلي إلى 29 قتيلا.



وقتل شخص على الأقل خلال المظاهرات، التي خرجت أمس، السبت، في وسط سانتياجو، ليرتفع عدد القتلى الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاحات في تشيلي مطلع أكتوبر إلى 29 قتيلا، وفق ما أعلنه المعهد الوطني لحقوق الإنسان.



ويواصل التشيليون التظاهر ضد انعدام المساواة الذي يهيمن على البلاد، ويعتبرون أن الدولة مقصّرة في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.



واشتبك آلاف المحتجين الجمعة مع قوات الأمن خلال تظاهرة في وسط سانتياجو، حسبما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" في المكان.



وتجمّع المحتجون، بعد التنسيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كعادتهم في ساحة وسط العاصمة، مركز الاحتجاجات منذ بدء التظاهرات ضد الحكومة اليمينية برئاسة سيباستيان بينييرا.

