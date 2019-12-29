أستاذ اقتصاد يكشف أسباب انخفاض معدل البطالة فى مصر

قال الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن المؤشرات الاقتصادية الجيدة خلال 2019، كانت دليلا على نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبداية ظهور ثماره الإيجابية.



وأضاف"إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن تحسن الجنيه المصري بنسبة تخطت 11%، أثر إيجابًا على تزايد الاحتياطات النقدية المصرية.



وأوضح أن تراجع معدل التضخم ساهم في انخفاض نسب الفائدة، والتي انخفضت بنحو 4% خلال 2019، وهو ما يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية لمصر.



وتابع: "حدث تحسن كبير في انخفاض معدل البطالة، وهو نجاح كبير يعود إلى قدرة الدولة على توفير فرص عمل من خلال المشروعات القومية التي تنفذها الدولة".

