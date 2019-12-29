شيرين: سأعود لـ"السوشيال ميديا" والناس مش هتتعدل

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن عودتها مجددا للمواقع التواصل الاجتماعي.وقالت شيرين، خلال لقائها في برنامج "عرب وود" على قناة روتانا: "الناس مش هتتعدل، كده كده هرجعه".وأضافت: "إحنا مُعرضين اليومين لكم هائل من التعليقات، ربنا يكون في عوننا إننا نستوعبه".كانت شيرين قد أعلنت، في شهر أكتوبر الماضي، اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المضايقات التي تتعرض لها.شيرين عبدالوهاب كانت متزوجة من الموزع الموسيقي محمد مصطفى، ولديها منه ابنتين هما "مريم وهنا"، غير أنها انفصلت عنه بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات، وهي الآن متزوجة من المطرب حسام حبيب.