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الأبراج اليوم

4 أبراج ستتزوج خلال 2020.. هل برجك منها؟

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:50 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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اقترب حلول العام الجديد 2020، وتكثر التساؤلات في هذا الوقت عن الحظوظ وما يخبئه الفلك للأشخاص، على مختلف المستويات، وخاصة على الصعيد العاطفي، تتحدث لـ«الدستور» عالمة الفلك منى أحمد، عن الأبراج التي ستكلل قصص حبها بالزواج خلال العام 2020.

برج الثور:
من المتوقع أن يتمتع مواليد برج الثور بطاقة ملحوظة وإيجابية خلال العام الجديد، كما سيشهدوا تغييرات مختلفة على المستويات كافة، وخاصة في ما يتعلق بنظرتهم إلى الحب والعلاقات العاطفية، بالرغم من أنهم يترددوا قبل البدأ في أي علاقة، إلا أنهم سينجحون في بناء علاقة متينة مع الشخص المناسب لهم ولن يتأخروا أبدًا عن الزواج خلال عام 2020.

برج العذراء:
يعتبر مواليد برج العذراء من الأبراج المحظوظة جدًا على المستوى العاطفي في 2020، كما يزداد احتمال دخولهم القفص الذهبي، وسيظهروا جدية كبيرة وإيجابية في التعامل مع الحبيب ويعرضوا الزواج عليه وإظهار حبهم الكبير له.

برج العقرب:
سيجد مواليد برج العقرب الحب بسهولة تامة خلال العام 2020 وسيودعون سنوات العزوبية الطويلة، كما سيولون أهمية خاصة للشريك ولن يوفروا أي طريقة لإسعاده وتعزيز شعورهم بالراحة والأمان؛ لذلك يعتبرون من الأشخاص التي ستدخل القفص الذهبي في السنة الجديدة بقصة حب استثنائية.

برج الحوت:
سيشعر مواليد برج الحوت برغبة كبيرة في الارتباط الرسمي بالحبيب خلال عام 2020، ما يزيد حظوظهم بالزواج والاستقرار في السنة الجديدة؛ إلا أن اندفاعهم الزائد يولد بعض المشاكل الطفيفة مع الحبيب؛ لذلك يستحسن أن يفكروا قليلًا ويركزوا على خطواتهم وقراراتهم المهمة.

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