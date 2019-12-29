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خبيرة تجميل تكشف أسباب تغير لون البشرة المفاجئ

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:18 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تتأثر البشرة بعدة عوامل مباشرة، وتظهر عليها بعض التغيرات مع الوقت، وأبرز هذه المشاكل هو تغير لون البشرة، سواء عن طريق عادات خاطئة تقوم بها المرأة، أو نتيجة تعرضها لنقص مادة الكولاجين ومادة الميلانين المرتبطة بتبدلات لون البشرة، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة التجميل "أمنية فؤاد" عن أبرز الأسباب المباشرة لتغير لون البشرة المفاجئ.

تقول أمنية: "يتغير لون البشرة مع النظام الغذائي الغير صحي نتيجة تناول الكثير من المأكولات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من السموم والدهون، مما يؤدي لنقص الفيتامينات الأساسية لصحة البشرة، لذلك يجب شرب كميات كافية من الماء يوميًا، لأن الماء الكافي في الجسم يؤثر إيجابيا على لون البشرة".

وتضيف: "يجب الحرص دائمًا على استخدام المستحضرات المخصصة لنوع البشرة، ففي حال تسرب في المسام والخلايا مواد لا تناسبها فذلك من العوامل التي تغير لونها وتظهر بقع داكنة أو حمراء على سطحها، وعند التعرض للشمس لفترات طويلة خلال اليوم دون استخدام واقي الشمس على البشرة، فسيتغير لونها وتظهر عليها الكثير من المشاكل بسبب الأشعة فوق البنفسجية المضرة بكثرة للبشرة".

وتستكمل: "الإصابة ببعض الأمراض يمكن أن يتبدل معها لون البشرة وخاصة فقر الدم الذي يسبب الشحوب، ويشهد الجسم الكثير من التغيرات خلال فترة الحمل ومنها تغير لون البشرة ليس فقط على الوجه ولكن في عدد من مناطق الجسم، ولكن بعد الولادة يعود اللون الطبيعي لها".

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