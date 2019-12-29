كلمات مؤثرة من مدحت العدل عن شقيقه الراحل سامى العدل (فيديو)





وصف السيناريست مدحت العدل، شقيقه الفنان الراحل سامي العدل، بـ"زوربا العرب"، وقال مدحت إن سامي كان يمثل للعائلة باب المحيط الذي عبروا من خلاله إلى الفن.وأضاف مدحت العدل، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "سامي مات لكنه يذكر حتى اليوم في أي مكان أذهب إليه، كان أبونا وإحنا صغيرين وابننا وهو كبير".وأردف: "سامي زوربا المصري، لما مات حسينا إن عمود الخيمة اتهد، افتقدنا حد كثير قوي، وجوده في حياتنا كان كبير، وكان أطيب شخص، أفتقده طول الوقت، لكنه موجود طول الوقت، ودائما بأطلع نمرته من على التليفون كأني هأكلمه، هو الغائب الحاضر".