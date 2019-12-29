-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كلمات مؤثرة من مدحت العدل عن شقيقه الراحل سامى العدل (فيديو)

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:22 ص
سامي العدل
سامي العدل
أحلام عبدالرحمن
طباعة
وصف السيناريست مدحت العدل، شقيقه الفنان الراحل سامي العدل، بـ"زوربا العرب"، وقال مدحت إن سامي كان يمثل للعائلة باب المحيط الذي عبروا من خلاله إلى الفن.

وأضاف مدحت العدل، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "سامي مات لكنه يذكر حتى اليوم في أي مكان أذهب إليه، كان أبونا وإحنا صغيرين وابننا وهو كبير".

وأردف: "سامي زوربا المصري، لما مات حسينا إن عمود الخيمة اتهد، افتقدنا حد كثير قوي، وجوده في حياتنا كان كبير، وكان أطيب شخص، أفتقده طول الوقت، لكنه موجود طول الوقت، ودائما بأطلع نمرته من على التليفون كأني هأكلمه، هو الغائب الحاضر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى ذكرى وفاته.. أبرز المعلومات عن الفنان سامى العدل

خاص.. أغنية "غنوة" لشقيقتها أنغام "وحشانى يا أختى" كاملة

المنتج محمد العدل يتعرض لحادث سير

في ذكراه الرابعة.. مدحت العدل: سامي مازال حاضرًا في قلوب الجميع (فيديو)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة بلاتينيوم

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر: جوهرة غادرت القاهرة منذ أيام.. وألغت حفلات رأس السنة

منذ حوالي 12 ساعة

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

منذ حوالي 14 ساعة

شطب دعوى ضم أموال 69 متهمًا بتمويل الإخوان لخزانة الدولة

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

مدحت العدل: النبي أعظم متمرد في التاريخ

أسرار إطلاق الإخوان «الوثيقة المشبوهة» برعاية «المقاول الأجير»

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 خطوات للتخلص من رائحة القدم الكريهة

الدهون تسرع نمو سرطان الثدي

4 أمراض فتاكة تضرب جيبوتي

حجم جسمك يكشف عن صحتك

الرئيس نيوز

خاص| بلغ وليك 10%.. طريقة جديدة لمواجهة التهرب الضريبي

بالأرقام.. تطور معدلات الطلاق بين المصريين خلال 10 سنوات

إدراج الخادمات تحت مظلة التأمينات.. ضوابط جديدة للاشتراكات ضد المرض والإصابات

إعلامي يطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المتسبب في فشل جذب الاستثمارات

منوعات

رجل يزرع شريحة فى يده لفتح وإغلاق سيارة تسلا

صحفية شهيرة ضمن قتلى تحطم طائرة لويزيانا الأمريكية

انهيار جليدى يقتل أم وطفلتها فى جبال الألب الإيطالية

رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوخ تحطم الرقم القياسى لبقاء امرأة فى الفضاء

كشكول

بسبب "إنفلونزا الخنازير".. تأجيل امتحانات الابتدائية وتعطيل kg بمدرسة"نيو فيجن"

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة العربية" للسادس الابتدائي (رابط)

"للتعرف على مشاكلهم".. جلسات نفسية للطلاب والعاملين بجامعة الأزهر

"خريجي الأزهر" تندد بجرائم داعش الإرهابية ضد المسيحيين في نيجيريا

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

5 شعراء فى آخر أمسيات بيت الشعر بالأقصر قبل نهاية ٢٠١٩

أغانى الطرب الأصيل والزمن الجميل على مسرح مركز الجيزة الثقافى

انطلاق المشروع التأهيلى المجانى لتنمية مواهب أصحاب الهمم (صور)

ختام مبهر لمهرجان التحطيب بالأقصر فى دورته العاشرة.. صور

صفحتنا ع الفيس بوك