ظهور إرهابيين سوريين موالين لتركيا في طرابلس الليبية (فيديو)

نشرت وسائل إعلام ليبية، مقاطع مصورة تظهر مقاتلين من جماعات إرهابية سورية نقلتهم تركيا إلى العاصمة طرابلس لدعم عملياتها في ليبيا وتقديم دعم عسكري للميلشيات التابعة لحكومة فائز السراج في طرابلس.



ونشرت قناة "ليبيا الحدث" مساء اليوم السبت، لقطات مصورة تظهر إرهابيين من أصول سورية تابعين لتنظيمي "لواء السلطان مراد" و"فيلق الشام" بقيادة الإرهابي السوري فهيم عيسى.



وأظهرت اللقطات الإرهابيين السوريين التابعين لتركيا يشاركون في اشتباكات أمس جرت خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين بعد أن نقلتهم تركيا نهاية الأسبوع الماضي إلى طرابلس عبر مطاري معيتيقة ومصراتة.



وأعلن الرئيس التركي أنه سيرسل قوات ومعدات عسكرية استجابة لطلب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق بالحصول على دعم عسكري تركي، فيما كشف الجيش الليبي عن إرسال تركيا إرهابيين سوريين وأجانب إلى طرابلس لدعم عملياتها التخريبية في ليبيا ودعم ميلشيات السراج.