أحمد موسى يطلق استفتاء الشخصية الأسوأ في 2019

أطلق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" استفتاء حول الشخصية الأسوء في عام 2019.



وقال "موسى"، إن الاستفتاء سيكون على أربع شخصيات هم، الرئيس التركي أردوغان، الأمير القطري تميم ن حمد آل ثاني، فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، حسن روحاني الرئيس الإيراني، متسائلا: "ما هي الشخصية الأسوأ على وجه البسيطة خلال عام 2019؟".



وأوضح أن إعلان النتيجة سيكون في حلقة رأس السنة يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم الإعلان عن الشخصية الأسوء على الهواء.



يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أنه سيقدم مذكرة لبرلمان بلاده في يناير 2020 لإعطائه الضوء الأخضر بغية إرسال قوات إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني "حكومة فايز السراج" في مواجهة المشير خليفة حفتر.





