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هيفاء وهبي: أقدم أكشن حقيقي في "أشباح أوروبا"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:19 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سناء إسماعيل
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تحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء زهبي، عن دورها في فيلم "أشباح أوروبا"، والذي تعود من خلاله للسينما المصرية ببطولة مطلقة.

وقالت هيفاء وهبي، في تصريحاتها: "العمل مختلف ومنذ أن عرض علىّ مشروع الفيلم أعجبت بقصته ووجدتها مختلفة عما قدم من قبل، مما جلعني أتحمس للغاية له، ومنذ بدء التحضير له من الكاتب وطاقم التأليف كنت متشوقة لأن أرى الشكل النهائي له، حتى عُرض علي وبدأنا تنفيذه فورا، فبدأنا ترشيحات أسماء من النجوم الذين أحببت العمل معهم، وكذلك المخرج، ولا أخفى عليك أن العمل به العديد من العوامل التي حمستني له".

وأضافت: "من أهم هذه العوامل الطاقم بالكامل والقصة كانت سببًا في أن يكون الطاقم بهذا الشكل، وكذلك الموضوع الذي يتناوله الفيلم، كما أنه يقدمني بشكل مختلف في السينما".

وعن تقديمها للأكشن في الفيلم، أكدت أنها لم تخف منه وكانت متحمسة له، قائلة: "حينما أقرر فعل شىء فمعنى ذلك أنني حضّرت نفسي جيدا واستعديت له، والقلق لا يكون له مكان إلا إذا كان الشخص لم يستعد جيدًا للعمل الذي يقدمه، وهذا لم يحدث معي، فقد تدربت كثيرا وأعطيت وقتي للعمل والدور والتحضير له".

وتابعت: "كان نفسي من زمان أن أقدم أكشن بطريقة رجالي وحقيقية، وليس فقط بنوتة بتضرب، وحينما وجدت ذلك في الفيلم تحمست كثيرا، فأنا أقدم أكشن حقيقي في الفيلم".

"أشباح أوروبا"، بطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة وعباس أبو الحسن، وغيرهم.

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