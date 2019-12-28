-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المتسبب في فشل جذب الاستثمارات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:17 م
الباز
الباز
أحلام عبدالرحمن
طباعة
طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالتحقيق فيما جرى في هيئة الاستثمار خلال السنوات الخمسة الماضي، قائلًا إن الاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية لم تكن على المستوى المرجو، ويجب محاسبة المتسبب في هذا الإخفاق.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المواطنين لن يطمئنوا إلا بمزيد من الشفافية، ولا مانع من وجود الأخطاء، لكن يجب أن يتم تصويبها وعقاب المتسببين فيها.

وأشار الباز، إلى أن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تحدث في مقاله "الاستثمار في مهب الريح" عن الأسباب الرئيسية في الإخفاق في ملف الاستثمار.

وأكد الباز، أن ما ورد في المقال، يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار، ويتم التحقيق في صحته، ومحاسبة المخطئين.

واستعرض الباز، أجزاء من المقال، تبين أسباب الإخفاق في جذب الاستثمارات، حسبما أوضحها زياد بهاء الدين، وهي أن جزء من المشاكل ذات الطبيعة القانونية أو المؤسسية، أنه في غمار التعديلات التشريعية المتتالية وغير الموفقة التي تعرض لها قانون الاستثمار منذ عام 2015، جرى إلغاء ما كانت تتمتع به هيئة الاستثمار من استقلال تنفيذي وإداري، وصار وزير الاستثمار رئيسًا لمجلس إدارتها، وجرى تعيين غالبية أعضاء المجلس من مندوبي الجهات الحكومية.

وذكر زياد بهاء الدين في مقاله، أن هذا أدى إلى تقليص صلاحيات الهيئة والحد من قدرتها على التفاعل مع المستثمرين والترويج للاستثمار، كما أدى إلى تجاهل الخبرات والطاقات المتراكمة لديها عبر السنين، وزاد من صعوبة الوضع أن المدير التنفيذي للهيئة جرى تغييره خمس مرات في ذات العدد من السنوات، وكثيرًا من الوقت كان قائمًا بالأعمال وليس رئيسا كامل الصلاحيات، لذلك فإن مجرد إلحاق الهيئة برئيس مجلس الوزراء لن يحقق الكثير ما لم يجرى تعديل القانون من أجل إعادة استقلال الهيئة وتمكينها من ممارسة دورها كاملا.

كما أشار إلى أن مجموعة القوانين الصادرة في الأعوام السابقة بغرض تحسين مناخ الأعمال- قوانين الاستثمار والإفلاس والتراخيص الصناعية والمحال العامة وغيرها- لم تحقق المرجو منها، لأن الخلل لم يكن في التشريعات الأساسية، بل في ضعف التنفيذ وفي غياب النظم والقواعد والآليات التي تسمح بتطبيقها بكفاءة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محسن عادل: الفترة المقبلة تستلزم زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المياه

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

عبد العال يعلن اعتذار غنيم.. ويلقي اقتراحه بشأن التعديلات الدستورية

هيئة الاستثمار نجحت فى جذب أفضل مشروع استثمارى بالمنطقة خلال 2018

موضوعات متعلقة

منذ أقل من نصف ساعة

الحكم واجب النفاذ.. الأجهزة الأمنية تبحث عن جوهرة

منذ حوالي 7 ساعات

إحصائية صادمة: 24 حالة طلاق كل ساعة بين المصريين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ما لا يعرفه أحد عن «ثومة».. آخر العازفين فى فرقة أم كلثوم يكشف «أسرار الست»

منذ حوالي 9 ساعات

شطب دعوى ضم أموال 69 متهمًا بتمويل الإخوان لخزانة الدولة

الصور

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

image description

ننشر أول صور من موقع حادث طريق "بورسعيد- دمياط"

image description

الغضبان يصل مكان حادث تصادم "بورسعيد - دمياط"

الأكثر قراءة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

الباز: لقاء الرئيس بكبار المسئولين اليوم يشبه "اجتماع حرب"

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 خطوات للتخلص من رائحة القدم الكريهة

الدهون تسرع نمو سرطان الثدي

4 أمراض فتاكة تضرب جيبوتي

حجم جسمك يكشف عن صحتك

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يدمر مخزن ذخيرة لميليشيات بمدينة الزاوية غربي طرابلس

القضاء الإداري: رفض دعوى سحب أوسمة ونياشين الرئيس الأسبق مبارك

"الإداري" تقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف قانون تطليق المرأة لنفسها

جدل حول تزيين ميدان التحرير بـ"الكِباش": عُرضة للتشويه أم فرصة للتعلّم؟

منوعات

أكثر 10 فنادق إماراتية جمالا

5 خطوات لحماية ملابسك الشتوية

الأميرة كيت تشيد بأهمية القابلات

هولندا تغير اسمها

كشكول

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة العربية" للسادس الابتدائي (رابط)

"للتعرف على مشاكلهم".. جلسات نفسية للطلاب والعاملين بجامعة الأزهر

"خريجي الأزهر" تندد بجرائم داعش الإرهابية ضد المسيحيين في نيجيريا

"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على المدنيين في الصومال

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

"خلصانة بفيونكة".. كتاب ساخر لهدير مدحت عن دار المؤسسة

افتتاح معرض «قناة السويس الماضى والحاضر والمستقبل» بأكاديمية الفنون

ورش فنون تشكيلية ومسابقات بـ"ثقافة الجيزة"

ابن رشد تطرح "البحث عن زُريزرا" لــ أشرف شعبان

صفحتنا ع الفيس بوك