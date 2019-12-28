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صور ليلى علوي في جولة سياحية بالأهرامات مع المصمم العالمي مايكل ميشيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:06 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها وجمهورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" صورًا لجولتها السياحية بمنطقة الأهرامات، مع المصمم العالمي مايكل ميشيل.

مبادرة "فيها حاجة حلوة"

ليلى علوي قامت بجولة سياحية بعدد من المناطق المصرية ومنها منطقة الأهرامات، بصحبة المصمم العالمي مايكل ميشيل، ضمن مبادرة "فيها حاجة حلوة"، لكشف جمال وحضارة مصر.

يذكر أن الفنانة ليلى علوي دائما ما تحرص على المشاركة في المبادرات المتعلقة بالسياحة والآثار.

فيلم "التاريخ السري لكوثر"

من ناحية أخرى، فإن آخر أعمال النجمة ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، ولم يتحدد موعد طرحه في دور العرض حتى الآن.

والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، محسن محيي الدين، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد وإيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.
صور ليلى علوي في جولة سياحية بالأهرامات مع المصمم العالمي مايكل ميشيل
صور ليلى علوي في جولة سياحية بالأهرامات مع المصمم العالمي مايكل ميشيل
صور ليلى علوي في جولة سياحية بالأهرامات مع المصمم العالمي مايكل ميشيل
صور ليلى علوي في جولة سياحية بالأهرامات مع المصمم العالمي مايكل ميشيل
صور ليلى علوي في جولة سياحية بالأهرامات مع المصمم العالمي مايكل ميشيل
صور ليلى علوي في جولة سياحية بالأهرامات مع المصمم العالمي مايكل ميشيل
صور ليلى علوي في جولة سياحية بالأهرامات مع المصمم العالمي مايكل ميشيل
صور ليلى علوي في جولة سياحية بالأهرامات مع المصمم العالمي مايكل ميشيل

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