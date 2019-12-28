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رئيس جامعة المستقبل: تعميم منظومة الامتحانات الإلكترونية في 2020 للهندسة والحاسبات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:22 م
الدكتور عبادة سرحان
الدكتور عبادة سرحان
رباب الأهواني
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كشف الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، عن تفاصيل اجتماع وزير التعليم العالي بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قائلا، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الجامعات الخاصة وبين صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية، مشددا على ضرورة دعمه من قبل الجامعات ومن مصر كلها.

وأضاف "سرحان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، اليوم السبت: أن الاجتماع شهد مناقشة لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، حيث كان يوجد عدة مذكرات بشأن إنشاء جامعات في شرم الشيخ وممفيس وبعض موضوعات لجنة شئون الطلاب والاتفاقيات والدراسات العليا، بالإضافة إلى الحديث عن القرارات الجمهورية بإنشاء جامعة مايو وجامعة الحياة، ومناقشة توجيهات وزير التعليم العالي بشأن تعميم منظومة الامتحانات الإلكترونية بالجامعات الخاصة والإلكترونية.

كما أوضح أن الامتحان سيكون على المستوى القومي لخريجي الكليات النوعية، مشيرا إلى أنه ابتداء من 2020 سيعقد امتحانات لكليات الهندسة وكليات الحاسبات على غرار ما تم في العام الماضي في الطب البشري وطب الفم والأسنان، وذلك لضمان استعداد الخريج لسوق العمل.

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