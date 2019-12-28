مها أحمد ودعوة قاسية منها على نجلها المعاق.. تعرف على التفاصيل

تحدثت الفنانة مها أحمد، عن نجلها البكري أحمد، وهو شاب من "ذوي الهمم"، والدعوة التي أثارت بها حالة جدل.



وقالت مها أحمد، خلال حلقة برنامج "ربع دستة ستات"، والمذاع عبر فضائية "المحور": "أنا مها أحمد أم أحمد كان حلم عمري لما أنام على المخدة أفضل أدعي دعوة تقيلة شوية وأقول يارب لما تيجي تاخدني خدني أنا وابني".



وأضافت: "دي مش قسوة مني لكن ده عشان الحمل تقيل على ذوي الهمم، بس مش تقيل عليا ولا على جوزي ولا على والدتي، لكن حمل وتقل ذوي الهمم محدش يقدر يشيله غير الأم".



وتابعت، "افتتاح مكان مخصوص لذوي الهمم، كان حلم لي ولكل أم لديها أطفال منهم، وتكريم الرئيس لأمهات هؤلاء الأطفال طمأنها أنها حين تتوفى سيكون هناك مكان يراعي ابنها".

