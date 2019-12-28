"سايك موتور" تستدعي آلاف السيارات من السوق الصينية

أعلنت مصلحة الدولة لتنظيم السوق، أعلى لجنة لمراقبة الجودة في الصين، أن شركة "سايك" موتور التي تتخذ من شانغهاي مقرًا لها، ستقوم باستدعاء 16292 سيارة من طراز "كاديلاك سي تي 6" من السوق الصينية الأسبوع المقبل.



وأضافت اللجنة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الاستدعاء سيبدأ في 31 ديسمبر الجاري، ويشمل سيارات موديل سي تي 6 المصنوعة خلال الفترة ما بين 25 يونيو 2018،و9 سبتمبر 2019.



ونظرًا لخطأ في برنامج وحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية، قد يتعطل نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ونظام المكابح المانعة للانغلاق للمركبات المتأثرة.



وبالإضافة إلى ذلك، ففي حالة حدوث هذا الخطأ بالذات، لن يؤدي تشخيص السيارة إلى إضاءة أضواء التحذير من العدادات المدمجة في السيارة.



ووفقًا لبيان الشركة، فقد وعدت بترقية برنامج وحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية للسيارات المتضررة مجانًا لإزالة مخاطر السلامة.