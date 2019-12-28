رئيس وزراء إيطاليا يطالب أوروبا بمواجهة أطماع تركيا في ليبيا

حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، من سعي روسيا وتركيا لتنفيذ أجندتهما في الصراع الليبي، مطالبا أوروبا بالتوحد لمواجهة هذا الأمر.



وقال رئيس الوزراء الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن روسيا وتركيا تسعيان إلى حل عسكري وليس سياسيا في ليبيا، وذلك وفق قناة "يورو نيوز" الناطق بالإنجليزية.



وأضاف جوزيبي كونتي: "يجب أن نكون متحدين (أوروبا)، لا يمكننا السماح للجهات الفاعلة حتى أكثر بعدا عن ليبيا، أن تمركز نفسها وتحدد السيناريوهات في ليبيا وكذلك حلول الأزمة"، مؤكدا أن أنقرة وموسكو تريدان الحل العسكري فقط في ليبيا.



وقال كونتي إن حكومته ستشرع قريبا في برنامج إصلاح طموح، وستشمل الإصلاحات تبسيط البيروقراطية ومكافحة التهرب الضريبي لتخفيف العبء الضريبي على الطبقة الوسطى، متجاهلا الأحاديث عن تعرض حكومته لأي مشاكل قد تؤدي لتفككها.



وطلبت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج من الرئيس التركي رجب أردوغان تقديم دعم عسكري بري وجوي وبحري للميلشيات التابعة لحكومة الوفاق، تنفيذا لمذكرات التفاهم الموقعة بين السراج وأردوغان نوفمبر الماضي.

