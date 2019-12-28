مئات اللاجئين الفلسطينيين يعيشون ظروفا مأساوية على شاطئ في لبنان

يعيش حوالي 2500 من اللاجئين الفلسطينيين في تجمع على شاطيء البحر بمنطقة صور جنوب لبنان، ويتعرضون لمعاناة كبيرة بسبب الظروف المناخية في فصل الشتاء.



وذكر تقرير بثته فضائية "الغد"، أن سكان تجمع جل البحر، يعانون من تدفق أمواج البحر على المنازل المواجهة له خلال فصل الشتاء مما يتسبب في تضرر وجرف بعضها بسبب غياب أي ساتر أو سد، كما تغيب خدمات وكالة الأونروا عن التجمع بحجة عدم تسجيل التجمع لدى الوكالة مما يضاعف من معاناة أبنائه.



تضطر بعض العائلات إلى مغادرة منازلها حتى تهدأ العواصف، فالأمواج العاتية تقذف المياه داخل البيوت، في المناطق التي ليس فيها صد بحري، يخشى السكان من النوم أثناء العاصفة خشية أن تجرف الأمواج بيوتهم.