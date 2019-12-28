جلسة تصوير جريئة لـ دانا حمدان صور

خضعت الفنانة دانا حمدان، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد حسني، وشاركت صور الجلسة عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دانا حمدان، بإطلالة جريئة نائمة فوق سيارة من اللون الذهبي، مرتدية فستانًا مكشوف الصدر والسيقان من اللون الأحمر، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج لافت أبرز جمال ملامحها.



وعلقت على صور الجلسة، قائلة: "بعد أيام قليلة من العام الجديد، دعنا نذهب صعبًا- أنا إيجابية للغاية، فستكون عزيزًا أمامي، وأنا أتطلع إلى مزيد من إنجازات العمل، الفن والموسيقى والسفر ومقابلة أشخاص جدد والذين يعرفون ربما يبدأون عائلة"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.

