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محمد رمضان ينشر كواليس استعداداته النهائية لحفلة مراكش

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:17 م
محمد رمضان
محمد رمضان
هدير شعراوى
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شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، مقطع فيديو من كواليس تحضيراته لحفل مراكش بالمغرب، على ساحة الفنا.

ويستعد رمضان، لحفله بمراكش غدًا، بالتزامن مع أعياد الكريسماس، حيث بدأ اليوم البروفات، ومن المقرر أن يتضمن الحفل الذي يجمعه بالمطرب العالمى ميتر، العديد من المفاجآت الذي يحضرها رمضان على خشبة المسرح في مدينة مراكش.

وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس"، من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على التحضير لباقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.



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