مدحت العدل ضيف محمد الباز فى «٩٠ دقيقة».. الليلة

يستضيف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ومقدم برنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، في حوار خاص عن الفن والشعر والرياضة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.



ويكشف مدحت العدل في حديث خاص أهم أعماله الفنية وحكايات وكواليس عن أفلامه ومسلسلاته، وما هي أكثر الأعمال المحببة له، ويقدم تقييمًا شاملًا للدراما والسينما المصرية والعربية.



كما يتحدث الشاعر والكاتب مدحت العدل فى حواره عن قصائده، وسر حبه للشعر كتابة والإلقاء، وأكثر الشعراء تعلقًا به، وكيف يرى شعراء مصر في الوقت الحالي.



كما يكشف مدحت العدل خلال الحلقة، عن سر تشجيعه للقلعة البيضاء، وما هو توقعه للدوري المصري هذا العام، ورسائله للاعبي النادي الأهلي والزمالك وتوقعاته للمنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري.



وخلال حلقة اليوم السبت يكشف الإعلامي محمد الباز تفاصيل تطورات ما يحدث في الشرق الأوسط، خاصة في ليبيا، وكيف رد الجيش الليبيي على أطماع أردوغان في ثروات الشعب الليبيي وسر نفي تونس أكاذيب أنقرة حول التحالف معها ضد ليبيا.