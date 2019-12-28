4 قتلى من الجيش الأفغانى فى هلمند

لقي أربعة أفراد من الجيش الأفغاني على الأقل مصرعهم، جراء هجوم شنته حركة طالبان على نقطة تابعة للجيش في منطقة "سنجين" بإقليم "هلمند" الأفغاني.



وقال المتحدث باسم حاكم إقليم "هلمند"، عمر زواك، حسبما نقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، اليوم السبت: "إن نحو 20 جنديا كانوا متمركزين في النقطة عندما وقع الهجوم مساء أمس".



فيما أفادت مصادر للقناة، بأن مسلحي طالبان حفروا نفقا إلى النقطة وقاموا بتفجير بعض المتفجرات ثم هاجموا المنشأة، مضيفة أن أعداد الضحايا قد تكون أعلى، حيث إن أربعة جنود فقط من أصل 20 جنديا عادوا إلى قاعدة عسكرية في منطقة سنجين في أعقاب الهجوم.



وأعلنت حركة طالبان عن مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي يأتي في أعقاب مقتل 10 جنود من الجيش الأفغاني، في هجوم لطالبان على إقليم "بلخ" صباح الثلاثاء الماضي.