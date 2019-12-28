حظك اليوم.. برج الميزان السبت 28 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: يمنحك هذا اليوم حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وتستدعى من قبل أرباب العمل لاستشارتك في حل المشاكل المستجدة.

عاطفيًا: يدخل فينوس برج الجوزاء والقمر يتأهب لدخول برج الحوت، ما يعني مربعات فلكية قد تكون مشاغبة لك.

صحيًا: قد تشعر ببعض القلق والانزعاج بسبب الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة لا تستطيع حلها.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

