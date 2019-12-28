حظك اليوم.. برج الحمل السبت 28 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تتحسن الظروف وتتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا، وتشيع في العمل جوًا من الثقة المتبادلة.

عاطفيًا: لا تجازف بما تملك، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف.

صحيًا: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

