سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

قال سفير الصين في القاهرة، لياوليتشيانج، إن هناك الكثير من الصور المزيفة عن تعذيب بكين للمسلمين، والكثير منها ليس في بلادنا نهائيا.



وأضاف السفير الصيني خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن ما يتم تداوله هذه الأيام في السوشيال ميديا، من حملة دعائية ضد الصين مجرد أخبار مزيفة لا أساس لها من الصحة.



وأوضح أن هذه الحملة الدعائية ضد بكين هدفها تخريب العلاقات بين الصين والعالم العربي والإسلامي، متابعا: "الحقائق هي الحقائق، لن تتغير".



ولفت إلى أن الحسابات التي تنشر تلك الأخبار المزيفة تحمل العلم الأزرق وفيه النجمة والهلال، الذي يرجع إلى إحدى التنظيمات المتطرفة التي تم تصنيفها من الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.