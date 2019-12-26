مراد وهبة: ثورة يناير عمرها 3 أيام.. انتهت بخروج الإخوان من السجون

قال الدكتور مراد وهبة، الفيلسوف والمفكر الكبير، إن الإخوان كانت لهم سيطرة في عهد مبارك، ولكن في الخفاء.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": أنه كان مهيئًا لاستقبال ثورة 25 يناير ولكن الثورة كان مدتها ثلاثة أيام فقط وانتهت مع خروج الإخوان من السجون الأمر الذي تسبب في مرضه لحدوث النهاية المأساوية وهي تفكك الدولة.



وأشار إلى أن الإخوان توغلوا في عصر السادات أكثر من عهد جمال عبدالناصر، وفي عهد مبارك كانوا متحكمين سريا، مؤكدا أن مهمة المثقفين وضع رؤية مستقبلية قادمة، تكون بديلة للوضع القائم في حال تأزمه وفشله وعدم قدرته على تطوير ذاته.



ولفت إلى أن الوضع القائم في أعقاب 25 يناير، كان متأزما لسيطرة الإخوان عليه.

