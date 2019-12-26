مراد وهبة: عبدالناصر ترك التعليم للإخوان.. الصراع كان على السلطة

قال الدكتور مراد وهبة، الفيلسوف والمفكر، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ترك التعليم للإخوان، مؤكدًا أن الصراع بينهما كان في السلطة أما الفكر فتركه عبدالناصر لهم.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "طُلب مني أن أكون مستشار سري لعبدالناصر في شئون التعليم، قبل أن يتوفى بحوال 6 أشهر، ولكن كان محرمًا علي أن التقي شخص في القصر الجمهوري، وأن التزم غرفة مغلقة مليئة بالأوراق أبدي الرأي فيها وأغادر".



وأكد أن سبب هذه السرية هو أن الدولة كان محاصرة بالفكر الإخواني، مشيرًا إلى أن السرية تمنع من إصدار الأفكار، وكانت تقدم للرئيس فقط.



وتابع: "عبدالناصر، كان عاجزًا عن إحداث أي تغير في التعليم بسبب فكر الإخوان، ولكنه حاول ورشحني لأن أقدم "ذهنية فكرية للشباب فق"، في معهد الدراسات الإشتراكية ورحبت بالفكرة، وتم طباعة محاضرات الأساتذة جميعًا إلا محاضراتي وكان ذلك بأمر من الدكتور فوزي منصور، مدير المعهد، وعندما سألته قال لي لو طبعت سيغلق المعهد في اليوم التالي.

