رغم التطعيمات أزمة صحية تضرب إسرائيل

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم، وفاة طفل، يبلغ من العمر عامًا ونصف، أصيب بمرض الأنفلونزا، داخل أحد المستشفيات، مشيرًا إلى ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 11 إسرائيليًا، بالإضافة إلى 100 مصاب، بينهم 25 طفلًا حتى عمر 10 سنوات، وخمسة من النساء الحوامل.



وقالت وزارة الصحة لدى الاحتلال إنه تم تطعيم 900 ألف إسرائيلي ضد هذا الفيروس حتى الآن، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



وقال أبيشي إليس، المتحدث باسم جمعية "الطب الباطني" لدى الاحتلال، إن معظم مرضى الأنفلونزا يتم احتجازهم داخل المستشفيات، مما يزيد العبء على الأقسام الداخلية، ووجود تحديات صعبة تواجه الطاقم الطبي.



وأضاف: "بعض المرضى يعانون من صعوبات شديدة، ويتم احتجازهم داخل وحدة العناية المركزة، ولكن المشكلة ليست مرض الأنفلونزا في حد ذاته، ولكن مضاعفاته، خاصة إذا كان يعاني الشخص من أمراض مزمنة"، مشيرًا إلى أن الفيروس معقد، ويتطلب عزل المرضى، وأن يظلوا لوقت طويل داخل المستشفيات.



من جانبها، أعربت وزارة الصحة لدى الاحتلال، منذ يومين، عن قلقها تجاه انخفاض معدل التطعيم، مقابل استمرار زيادة أعداد المرضى، كما تم منح حافز مالي مقابل زيادة عدد اللقاحات لهذا المرض.