فيديو يرصد لحظة كسوف الشمس فى عمان

والكسوف الحلقي للشمس حالة خاصة من حالات الكسوف الشمسي تحدث عادة حينما يكون القمر، أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق في نهاية الشهر القمرى، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه، وفى تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة، أو قريبا منهما.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة كسوف الشمس، صباح اليوم، من مدينة أدم في سلطنة عمان.ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض في منطقة أقرب للذروة من مداره فيحجب معظم ضوء الشمس ولا يغطي قرص الشمس كاملا فيبقى من قرص الشمس حلقة نارية تحيط بالقمر في منظر رائع ومميز.وتم رصد هذا الكسوف الحلقي في جنوب شرق المملكة العربية السعودية، وجنوب الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وفي بلدان جنوب شرقي آسيا والجزر الإندونيسية.