خبير: إشادة صندوق النقد تؤكد نجاح القيادة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إنه طبقا لإشادات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن التجربة المصرية يجب تعميمها لكل الدول التي ترغب في إحداث إصلاح اقتصادي.



وأضاف "الشافعي" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن كل وكالات التصنيف الائتمانية الدولية، تؤكد أن الوضع في مصر أصبح مستقر وآمن، مشيرا إلى أن مصر تقدمت في مراكز الأمان إلى المستوى الثامن على مستوى العالم.



وأوضح أن ما يميز برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو مراعاة برامج الحماية الاجتماعية ومراعاة الآثار السلبية التي تصاحب أي عملية إصلاح اقتصادي.



