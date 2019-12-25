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وزير الزراعة: استيراد سلالات محسنة لزيادة الإنتاج الحيوانى

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال محمد القصير، وزير الزراعة، إنه سيتم استيراد سلالات محسنة في الفترة المقبلة، لزيادة الإنتاج الحيوانى بمزارع الوزارة وتوفير التحصينات واستغلال الموارد غير المستغلة، والتنسيق مع البنوك لرفع واستغلال الطاقات غير المستغلة وتعظيم التأمين على رءوس الماشية حماية لصغار المربين.

وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته أثناء افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالفيوم، أنه سيتم تدعيم مشروعات صغار المربين وتوفير رءوس إناث إنتاجية لصغار المربين، من خلال مزارع القوات المسلحة والمزارع التابعة لوزارة الزراعة.

وأكد وزير الزراعة، أنه سيتم استكمال مشروعات الترقيم لرءوس الماشية، والتوسع في مشروع البتلو القومي، بالإضافة إلى تقنين أوضاع مراكز المربين الصغار ومراكز تجميع الألبان.

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