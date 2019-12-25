"الوطنية للإنتاج الحيوانى": أجهزة الدولة تساهم فى سد الفجوة الغذائية والسيطرة على الأسعار

قال اللواء طبيب فايز أباظة، رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إنه تم تدشين مزرعة على مساحة 200 فدان لزراعة المحاصيل العلفية المخصصة للمشروع، بإجمالي 22 موقعًا في 9 محافظات.



وأضاف فايز أباظة، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية للإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم، أن مشروع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم يعتبر باكورة المشروع القومي لتنمية الثروة الحيوانية والذي يعتبر إحدى المشروعات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة مع الزيادة السكانية، مشيرًا إلى مساهمة أجهزة الدولة في سد الفجوة الغذائية والسيطرة على الأسعار لأهم السلع الإستراتيجية.



وأكد، أن الثروة الحيوانية تلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد القومي كان التوجيه في البدء في هذا المشروع تفاديًا لأي متغيرات تطرأ على الساحة العالمية من تقلبات سياسية واقتصادية أعدت الشركة المخطط للمشروع ليشمل مجمعات نموذجية لإنتاج اللحوم والألبان ومجازر آلية حديثة ومصانع اللحوم والمعلبات ومصنع للألبان ومنتجاتها.