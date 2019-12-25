السيسى: لن يتم إغلاق المراكز غير المرخصة حتى لا يصاب صغار المربين بأزمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتاج لمضاعفة وضخ مشاريع لصغار مربي الماشية، لافتًا إلى أنه في الفترة الماضية وزارة الزراعة أغلقت المراكز الإنتاجية غير المرخصة، وغير المستوفاة للشروط، لافتًا إلى أن هذا القرار أثر على المربين بالسلب.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم، أن المنظومة غير المرخصة واقع ولا يجب إلغاؤه مرة واحدة لأنه يفتعل مشكلة، متسائلًا: "المنتجين الصغيرين هيروحوا فين؟".



وتابع: "لن نغلق مراكز الإنتاج الحيوانى غير المرخصة لكي لا نصيب صغار المربين بأزمة، ولكننا يجب أن نضع لهم فترة انتقالية، ولن نغير الواقع فجأة".